De Ketelaere-Milan, il belga è l’obiettivo numero uno: le ultime

Novità sul fronte De Ketelaere per il Milan, il giocatore gradisce la destinazione, trattativa in corso.

Charles De Ketelaere, classe 2001, sembra essere il prescelto per la trequarti rossonera.

Piace molto a Paolo Maldini e a Stefano Pioli come nuovo numero 10 del Milan.

Il talento belga è in vantaggio su Marco Asensio, Ziyech e anche su Paulo Dybala.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport in settimana vi è stato un incontro tra la società rossonera e l’agente di De Keteleare Tom De Mul, ex compagno di Ibrahimovic ai tempi dell’Ajax.

De Ketelaere obiettivo Milan

Le parti si sono dichiarate reciproco interesse, infatti il giovane trequartista preferirebbe la storia e il titolo di Campioni d’Italia del Milan piuttosto che le ricche offerte di squadre da media-bassa classifica inglesi.

Il Milan nei passati giorni aveva presentato un’offerta iniziale di 20 milioni di euro.

Nelle prossime ore l’offerta dovrebbe alzarsi a 30 milioni di euro, offerta più vicina alla richiesta del Bruges.

La trattativa dovrebbe chiudersi attorno ai 30-35 milioni, con entrambe le squadre accontentate.

Per quanto riguarda l’ingaggio del giocatore De Ketelaere dovrebbe percepire 2,5 milioni annui per cinque anni, quindi vedrebbe il suo stipendio attuale raddoppiarsi, e il Milan rientrerebbe nei limiti posti per gli ingaggi dei vari giocatori.

La trattativa sembra essere orientata verso una chiusura positiva per tutte e tre le parti, non resta che attendere.

Giacomo Pio Impastato