De Ketelaere e il Milan sempre più vicini: spunta l’indizio sul sito del club

Il summit avvenuto ieri tra Milan e Bruges per discutere di Charles De Ketelaere potrebbe essere stato quello decisivo per la svolta nella trattativa.

I rossoneri seguono da tempo il giocatore, che a sua volta ha fatto ben capire di non voler vestire altra maglia se non quella del Diavolo, con cui è pronto a cominciare una nuova avventura.

Nella giornata di oggi, non a caso, l’attaccante non si è neanche allenato con la squadra, a dimostrazione di quanto lui e il Milan siano realmente vicini alla chiusura della trattativa.

De Ketelaere Milan Calciomercato

LE ULTIME

Come reso noto da Marco De Micheli negli studi di Sky Sport, il belga sarebbe persino disposto a rinunciare ad alcuni bonus pur di spingere l’affare verso la firma: “Ci si avvicina pian piano alla conclusione della trattativa. La novità di oggi sono i segnali di De Ketelaere, che è pronto a rinunciare a dei soldi, relativi a dei bonus non incassati dal Bruges. Non si è allenato nonostante si sia presentato al centro d’allenamento, lo ha scelto la società vista la trattativa in corso. C’è fiducia, il Milan si augura di chiudere nelle prossime ore“.

Inoltre, un indizio sul possibile e imminente approdo dell’attaccante a Milano è dato anche dalla scomparsa della maglia di Bakayoko, non più disponibile sul sito della squadra.

Che non sia proprio il 14 il numero scelto da De Ketelaere? Le prossime ore, ad ogni modo, si riveleranno roventi.

Gabriella Ricci