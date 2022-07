Milan, senti De Ketelaere: “Ora sono pronto per farlo!”

Intervistato, ai microfoni di Eleven Sports, Charles De Ketelaere, obiettivo principale del mercato del Milan, ha parlato del suo percorso calcistico e delle sue aspirazioni:

De Ketelaere Milan intervista

PRESENTE – “In passato avrei avuto paura di vedermi lontano dal Bruges, il club che amo, ma ora mi sento sicuramente pronto“.

PARAGONI ILLUSTRI – “Ragazzo d’oro? Non voglio che questo soprannome mi entri in testa, voglio rimanere umile. Non mi sento appagato, pur avendo già giocato contro i più grandi campioni. Non mi basta“.

FUTURO – “Come mi vedo da qui ai prossimi anni? Forse avrò giocato una grande competizione con il Belgio, vincendola. E perché no, magari anche la Champions League a livello di club. Mondiale e Champions sono i miei sogni più grandi“.

Il giovane talento belga sembra avere le idee ben chiare sul proprio futuro. Dopo le annate trascorse nelle mura familiari, è arrivato il momento di spiccare il volo verso palcoscenici prestigiosi. I Campioni d’Italia in carica rappresentano un’opportunità ghiotta per il classe 2001 che, in un gruppo coeso come quello rossonero, potrà dimostrare il proprio valore tecnico.

La soglia dei 40 milioni richiesti dal Club Brugge potrebbe essere raggiunta nel fine settimana, modificando la parte fissa (30 milioni) ed inserendo importanti bonus.

Giorni caldi: De Ketelaere vuole il Diavolo. Spetta solo al Milan superare l’ultimo scoglio.

Elio Granito