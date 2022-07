Notizia a sorpresa, può lasciare il Milan: è un obiettivo della Fiorentina

Il mercato del Milan entra nel vivo. Dopo gli arrivi di Adli e Origi, Charles De Ketelaere è atteso domani a Milano per visite mediche e firma sul contratto.

I colpi in entrata non sono finiti qui, con il management rossonero alla ricerca di un centrocampista da affiancare a Tonali e di un difensore.

Per la difesa, il nome in cima alla lista sembra essere quello di Tanganga del Tottenham. Nel frattempo, il quotidiano La Nazione ha rivelato una notizia un po’ inaspettata per i tifosi rossoneri.

Foto: Getty Kjaer Milan Fiorentina Calciomercato

Secondo il quotidiano, la Fiorentina è alla ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione. Il profilo ricercato dalla società viola è quello di un giocatore d’esperienza.

Il nome in cima alla lista della Fiorentina è quello di Simon Kjaer che, a sorpresa, potrebbe lasciare il Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto da valutare poi al termine della prossima stagione, in base agli obiettivi.

Trattasi di una doccia fredda per i tifosi rossoneri, in quanto Kjaer ha dimostrato una leadership importante anche agli occhi dei compagni di squadra.

Nei prossimi giorni si capirà se la trattativa potrà decollare o meno.