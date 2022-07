Milan, indizio di mercato su De Keteleare? È successo nel pomeriggio

Charles De Keteleare, grande obiettivo del Milan in questa sessione di mercato estiva, non è sceso in campo nel match amichevole tra il Brugge e Wageningen, in Olanda, perso dalla squadra belga 4-2 ai supplementari.

Un indizio di mercato o una semplice scelta tecnica? In Belgio sono sicuri: il trequartista classe ’99 non è sceso in campo dopo una scelta fatta in condivisione con la società in ottica mercato, direzione MIlano.

Infatti, Charles sembra avvicinarsi col passare dei giorni sempre di più al club Campione d’Italia. Secondo autorevoli fonti, la dirigenza rossonera si starebbe sempre di più avvicinando alla richiesta di 30 milioni di euro, magari inserendo nella trattativa delle contropartite. Il Leeds, squadra inglese che ci aveva provato seriamente per lui, sembra essersi ormai arresa data la volontà del giocatore di diventare rossonero.

De Keteleare

La prossima settimana sarà decisiva, ma le sensazioni sono buone e da Casa Milan filtra ottimismo per il buon esito dell’operazione. Ma Maldini e Massara non tengono d’occhio soltanto la sua situazione, ma anche quella legata ad Hakim Ziyech. Il marocchino vuole vestire rossonero e ieri, tramite un annuncio via social, ha annunciato la volontà di gestire le sue situazioni di mercato senza l’aiuto di un agente.