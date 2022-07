Calciomercato Milan, ci siamo per il ritorno di Messias: la data del suo arrivo

Il Milan può finalmente dedicarsi al mercato. Maldini e Massara hanno rinnovato e il passaggio di proprietà è stato attuato, manca solo il closing che avverrà a settembre. I rossoneri dovranno prepararsi al meglio in vista della stagione che verrà perché tante squadre vogliono tornare in vetta e prendere il trono al Diavolo. Juventus e Inter si stanno, infatti, rinforzando a dovere, dunque il Milan non dovrà essere da meno. Dopo l’acquisto, ufficiale, di Divock Origi, è arrivata la notizia dell’accordo per il rinnovo di un altro anno di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, però, rimarrà fuori fino a gennaio.

Milan messias ritorno

Intanto, mentre proseguono le trattative per Ziyech e De Ketelaere sulla trequarti, i rossoneri sono molto vicini a chiudere per il ritorno di Junior Messias, come riporta Tuttosport. L’attaccante brasiliano ha fatto bene dal suo arrivo a Milano e verrà riscattato dal Crotone. Il suo arrivo è atteso nel weekend.

La novità, però, riguarda le cifre. Dovrebbero, infatti, essere più basse rispetto a quanto circolava nei giorni scorsi. Pioli, dunque, avrà il suo esterno a destra in attesa di capire come si muoverà il Milan per il centrocampista, dato l’addio di Kessie, e per il trequartista.