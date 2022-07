Milan, niente amichevole contro il Colonia per lui: le ultime sull’infortunio!

I rossoneri proseguono la loro preparazione tra allenamenti e amichevoli. Proprio ieri c’è stato un test conto il Lemine Almenno che ha visto la squadra di Pioli vittoriosa per 3-0 grazie ai gol di Messias, Rebic e Gabbia.

All’incontro non hanno preso parte due dei big della rosa, ossia, Simon Kjaer e Olivier Giroud.

Getty Images, Simon Kjaer

Come spiega Tuttosport stamattina, il difensore danese sta proseguendo il suo percorso di recupero dopo il grave infortunio al ginocchio e per questo non sarà a disposizione nemmeno per il test di sabato contro il Colonia.

L’attaccante francese, invece, assoluto protagonista dello scudetto vinto nella passata stagione e ieri assente a seguito di un permesso programmato da tempo per motivi personali, tornerà a disposizione.

Pioli, quindi, ritrova subito il suo bomber e spera di riavere presto anche il centrale danese, vero leader dei rossoneri e sfortunato nella passata stagione.

Nonostante abbia saltato quasi tutta la seconda parte, della scorsa stagione appunto, il danese è stato comunque un importantissimo punto di riferimento per tutti.

Pioli, i tifosi e i compagni lo aspettano a braccia aperte.