”Somiglia a Kakà!”, paragone da urlo per l’obiettivo di mercato del Milan

De Ketelaere è sempre più vicino al Milan, piovono paragoni pesanti per il giovane classe 2001 da parte di un esperto del settore.

Infatti Enzo Scifo, ex centrocampista belga dell’Inter e del Torino, ha così commentato sul giocatore del Bruges per La Gazzetta dello Sport:

”De Ketelaere mi ricorda un po’ Kakà: alto, tecnicamente forte e veloce con la palla. Intelligente e polivalente.”

Paragone d’alto livello per il giovane classe 2001 che potrebbe rischiare di ritrovarsi addosso molta pressione.

De Ketelaere Milan Kakà

Charles De Ketelaere ha molto interesse nel venire a giocare per il Milan in Italia, considerando la possibilità di giocare la Champions League e anche quella di giocare in una squadra storica a livello mondiale.

Il giovane trequartista in questa stagione di First Division A ha segnato 14 goal conditi con 8 assist in trentatre partite, per poi vincere il titolo belga vincendo i playoff dove ha siglato un solo assist.

Il giovane ha superato tutta la concorrenza per il ruolo della trequarti rossonera e sembra essere il preferito per quel ruolo.

Giacomo Pio Impastato