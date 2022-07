Milan, quando rientra Ibrahimovic? L’obiettivo dello svedese

Zlatan Ibrahimovic non si vuole fermare. Non è nella sua indole e non lo farà nemmeno questa volta. Lo svedese prosegue infatti il suo recupero dopo l’operazione al ginocchio sinistro che lo vedrà fuori ancora per diversi mesi.

L’attaccante rossonero è atteso a Milanello nel mese di agosto. Ma qual è il suo obiettivo? Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Ibra vorrebbe rientrare in campo verso gennaio 2023. Un obiettivo non da poco, considerando anche l’età avanzata del giocatore.

Ibrahimovic Milan Rientro

Ibrahimovic, pur giocando poco, è stato fondamentale nella stagione dello scudetto, soprattutto come uomo-spogliatoio. La sua intenzione è quella di tornare in campo appena il proprio ginocchio glielo permetterà,

Il Milan, dal canto suo, intende proseguire il rapporto con il fuoriclasse della Nazionale svedese, che dovrebbe rinnovare il contratto per una stagione nei prossimi giorni.

Parte fissa dell’ingaggio a cifre contenute (si parla di 1,5 milioni di euro) e bonus legati a presenze e gol. La storia di Ibrahimovic con il Milan è quindi destinata ad andare avanti, ancora per un anno.

