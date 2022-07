Montella non ha dubbi: “Perché Donnarumma è andato via, c’è una differenza”

L’ex allenatore del Milan Vincenzo Montella ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Tra i vari temi si è espresso anche su Gigio Donnarumma, suo ex portiere ai tempi di Milanello. I due assieme nel periodo al Milan hanno conquistato una Supercoppa Italiana nel 2017, in finale contro la Juventus dove l’allora Donnarumma appena diciottenne fu decisivo nella lotteria dei rigori.

Questa le parole del tecnico napoletano: “Siamo rimasti in contatto e qui mi è venuto a trovare suo padre. Gigio ha fatto una scelta professionale coraggiosa andando al Psg, il Milan non sembrava così solido come è adesso. Secondo me, questa esperienza lo farà crescere ulteriormente”. Sul Milan: “ Il Milan ha fatto cose straordinarie e inaspettate, quest’anno sarà più difficile perché il livello si è alzato e non sarà più vista come un’incompiuta. Pioli e la società hanno fatto un lavoro straordinario. Sarà difficile ma non impossibile, faccio i complimenti a Paolo (Maldini), per lo straordinario lavoro che ha fatto riportando il Milan ai grandi risultati a cui deve esser abituato”.