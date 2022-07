Sei qui: Home » News » Novità in vista per la prossima stagione: TIM, DAZN e Sky lavorano ad un accordo!

Ci sarebbero delle possibili novità per la Serie A in tv in vista della prossima stagione, a riferirlo è La Gazzetta dello Sport.

A quanto pare ci sarebbe una trattativa che coinvolgerebbe Tim, Dazn e Sky per cambiare alcune modalità per poter assistere al calcio in televisione.

L’idea di fondo sarebbe quella di permettere a Sky di ospitare su Sky Q sia l’app e sia un canale dedicato per le produzioni riguardanti Dazn.

Il tutto, però, ovviamente sarebbe a disposizione solo degli abbonati alla piattaforma inglese.

L’esclusività della Serie A, comunque, resterebbe sempre a Dazn con le tre partite disponibili anche su Sky in co-esclusiva, proprio come l’anno scorso.

A cambiare sarebbe, però, la fruibilità del prodotto calcio, un piccolo passo in avanti, dunque, per gli utenti.

Prima che il tutto avvenga, però, servirà l’accordo tra Dazn e Tim, che dovranno rivedere l’intesa da 340 milioni di euro siglata l’anno scorso, togliendo l’esclusività della app Tim.

Grande novità, quindi, che se andasse in porto, molto probabilmente farebbe felici tutti gli appassionati del calcio.