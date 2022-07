Sei qui: Home » News » Il PSG non può chiudere per Renato Sanches: il motivo

Ore frenetiche in casa Milan, dove il tandem Maldini-Massara è ad un passo da ufficializzare il nuovo acquisto, il talento Charles De Ketelaere dal Brugge.

Trattativa lunga e straziante, che ha messo in secondo piano tutte le altre operazioni. Un altro nome a lungo inseguito dal Milan è quello di Renato Sanches, mai uscito dai radar di Milanello e per cui i rossonero avrebbero trovato un accordo con il Lille, proprietaria del cartellino, per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Il centrocampista portoghese, esploso durante gli europei del 2016, starebbe però attendendo l’avanzata del PSG, altro club fortemente interessato.

Milan Renato Sanches PSG

L’accordo contrattuale con i parigini è già stato trovato, ma non c’è ancora intesa tra PSG e Lille. Il motivo è stato spiegato dall’Equipe, il quotidiano francese ha infatti rivelato dei problemi legati al Fair Play Finanziario. Il PSG ha imposto al suo dirigente, Campos, una spesa massima di 80 milioni di euro in questa sessione di mercato.

Inoltre da questa estate ci sarà un nuovo criterio di valutazione del FPF, i club infatti non potranno far registrare una perdita superiore ai 60 milioni in un ciclo triennale. Imposto anche un limite alle commissioni degli agenti e degli stipendi, che in totale non potranno essere maggiori del 70% delle entrate del club.