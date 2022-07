Quasi fatta per De Ketelaere al Milan: quando potrebbe arrivare

Il Milan avanza su Charles De Ketelaere, talento del Brugge che i rossoneri trattano da tempo. Come riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, infatti, si sarebbero fatti dei passi avanti nella trattativa e la fiducia di chiudere l’operazione è aumentata.

Maldini e Massara hanno nelle scorse ore rilanciato l’offerta per il trequartista belga e attendono che la controparte accetti quest’offerta nonostante il Leeds, squadra di Premier League, abbia offerto di più.

Maldini e Massara

Decisiva la volontà del giocatore di voler vestire questa casacca e giocare a San Siro. Il Diavolo, con molte probabilità quindi, batterà un grande colpo in ottica futuro. Una cifra dispendiosa per portarsi a casa uno dei talenti migliori del calcio europeo, ma in società con giovani hanno sempre dimostrato di sapercela fare.

Una volta coperto quel ruolo, il club si fionderà su Tanganga per la difesa per il quale è previsto un incontro in settimana e poi sarà all-in per il centrocampista che sostituirà Franck Kessié che è da poco diventato un nuovo calciatore del Barcellona.