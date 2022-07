Milan-Tanganga, novità in arrivo: succederà la prossima settimana

Il mercato del Milan entra nel vivo. Domenica e lunedì saranno i giorni di Charles De Ketelaere, atteso per visite mediche e firma sul contratto.

Maldini e Massara lavorano anche per l’acquisto di un difensore, con Japhet Tanganga che balza in pole rispetto agli altri profili monitorati dalla dirigenza rossonera.

Foto: Getty Tanganga Milan Calciomercato

A tal proposito, secondo quanto riferito da TMW, da lunedì ripartiranno i contatti con l’entourage del giocatore e col Tottenham, per trovare la quadra sulle cifre e sulla formula della trattativa.

Il Milan, si legge, continua a spingere per la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre il ds degli Spurs, Fabio Paratici, vuole l’obbligo di riscatto, partendo da una richiesta di 20 milioni di euro.

Su Tanganga oltre all’interesse dei rossoneri, si registra quello di Everton e Newcastle.

Sullo sfondo, come alternativa resta viva anche la pista Diallo, in uscita dal PSG. Giorni caldi per il mercato del Milan, che non molla nemmeno Renato Sanches per il centrocampo.