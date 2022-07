Tomori: “Noi dietro Juve e Inter? Lo dicevano anche l’anno scorso”, poi l’annuncio sul rinnovo!

Fikayo Tomori, vero pilastro difensivo del diciannovesimo scudetto rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra i vari temi trattati dal centrale inglese, Tomori si sofferma sulla forza della squadra, e sul rinnovo…

“Quando ho capito che avremmo vinto? Solo quando Kessie ha segnato il terzo gol al Sassuolo all’ultima giornata”. Siamo felici, ma iniziamo da 0 punti come gli altri, non da 86. Dovremo lottare di più. Siamo i campioni, tutti vorranno batterci. Ci sentiamo più forti considerando la fiducia di ognuno. Abbiamo la sensazione che possiamo fare qualcosa di speciale. Lo abbiamo già fatto, ma ora abbiamo una pressione diversa. Dobbiamo ripeterci. In questi giorni abbiamo lavorato più forte dello scorso anno, dobbiamo essere pronti. I bookmaker dicono che siamo dietro Inter e Juve? Lo dicevano anche l’anno scorso”.

Sul capitolo rinnovo Tomori si sofferma: “Lo voglio,mi piace tutto del Milan, anche la città, le notti di Champions… Ora però sono concentrato sul campo, per le cose fuori dal campo vedremo”.

Su Ibra: “Ci diceva. Dobbiamo avere fame come i cani, siamo primi ma non abbiamo fatto nulla». Quando c’è un giocatore così in spogliatoio, aumenta lo spirito di tutti”. Mentre sui nuovi arrivi: “Divock è forte, è veloce, sa far gol. Anche Yacine è forte, ha un buon piede, fa i movimenti giusti. Deve imparare come giochiamo ma si vede che ha qualità”.