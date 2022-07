Wijnaldum offerto al Milan, la risposta di Maldini!

Il Milan prosegue la ricerca del centrocampista centrale, che dovrà sostituire Franck Kessié durante la prossima stagione dopo il trasferimento dell’ivoriano al Barcellona. L’obiettivo principale della dirigenza rimane sempre Renato Sanches. Tuttavia da via Aldo Rossi filtra un po’ di fastidio nei confronti del portoghese e del suo agente Jorge Mendes poiché volenterosi di approdare al PSG.

È giusto nel frattempo guardarsi intorno e proprio dai parigini che è stato offerto un giocatore: si tratta di Georginio Wijnaldum, ex Liverpool che venne prelevato a 0 dai campioni di Francia nella scorsa sessione di mercato estiva con tanto di ovazione e presentazione allo stadio.

Wijnaldum

Alla fine la sua stagione è stata caratterizzata da più bassi che alti e la nuova dirigenza, nella persona di Luis Campos, ha scelto di mettere l’olandese sul mercato. Maldini e Massara osservano la sua situazione e non hanno chiuso la porta, come raccontato da calciomercato.com. Ma c’è un ostacolo rappresentato dall’ingaggio da 9 milioni di euro; solo con l’aiuto della squadra di Galtier (metà ingaggio pagato) il Diavolo potrà davvero prendere l’opzione in considerazione.