Atalanta Milan, Rebic o Giroud? Scelta definitiva di Pioli

Ante Rebic, dopo la doppietta contro l’Udinese nella prima giornata di Serie A, è stato confermato da Stefano Pioli in vista di Atalanta Milan come la punta titolare nel suo 4-2-3-1, come riporta Tuttosport.

La punta croata è in buona forma e l’ottima partenza di stagione può essere l’inizio della redenzione per la scorsa stagione giocata molto sottotono anche a causa di alcuni problemi fisici.

Alle sue spalle tra i titolari ci saranno sicuramente Rafael Leao e Brahim Diaz, a destra invece è aperto il il ballottaggio tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias, con il primo leggermente preferito rispetto al compagno.

Pioli oggi troverà la risposta ed inoltre potrebbe già iniziare a testare le rotazioni in vista dei match contro il Bologna, il Sassuolo e il derby, tre partite nell’arco di sette giorni.

Atalanta Milan Rebic

A centrocampo tornerà Sandro Tonali che sarà accompagnato da Ismael Bennacer, in panchina Rade Krunic.

In difesa e in porta tutto confermato con Mike Maignan, Davide Calabria, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Theo Hernandez.

Seppur Pioli sembra intento a confermare la formazione Campione d’Italia, è fiducioso per i nuovi acquisti Divock Origi e Charles De Ketelaere.

Segnali positivi arrivano anche da Yacine Adlì.

Giacomo Pio Impastato