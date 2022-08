Calciomercato Milan, il centrocampista è vicino: prima offerta ufficiale!

In questi ultimi giorni di mercato i tifosi rossoneri dovrebbero riadattare il classico “Pioli Is On Fire” con un più azzeccato “Milan Is On Fire”.

Questo perché, finalmente, dopo mesi di voci e malumori da parte dei tifosi, la dirigenza rossonera ha già piazzato il colpo in difesa e in tempi molto molto brevi potrebbe arrivare anche il tanto sperato centrocampista.

Stiamo ovviamente parlando di Aster Vranckx che sembra avvicinarsi a grandi falcate alla maglia rossonera.

Milan Calciomercato Vranckx

Nella giornata di oggi, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza rossonera ha fatto recapitare la prima offerta ai tedeschi.

Si tratta di un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di Euro, negli scorsi giorni i lupi avevano chiesto 13 milioni per il riscatto e quindi questo primo tentativo potrebbe già portare il giovane belga alla corte d Stefano Pioli.

Aster si andrebbe quindi ad aggiungere al gruppo della prima squadra, completando così la rosa e soprattutto il reparto di centrocampo consentendo così al mister rossonero di avere una grande profondità e una grande possibilità di scelta.

Andrea Mariotti.