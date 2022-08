Calciomercato Milan, scelta fatta per il futuro di Depay: lascerà il Barcellona ad una condizione

Uno dei nomi sulla lista dei partenti in casa Barcellona è sicuramente quello di Memphis Depay. Il giocatore olandese, arrivato in blaugrana la scorsa estate, lascerà infatti la Catalogna dopo solo una stagione. L’enorme concorrenza, presente nell’attacco del Barcellona, obbliga Xavi Hernandez a dover sfoltire il reparto. Ragion per cui, l’ex Ajax sarebbe stato tagliato fuori, inevitabilmente, dal progetto tecnico del Barça.

Depay Milan calciomercato

Lewandowski, Dembelé, Ansu Fati, Ferran Torres, Raphinha, Aubameyang, Braithwaite e lo stesso Depay. Ben otto nomi per sole tre maglie. Tanti, troppi per poter coesistere nello stesso ambiente.

Diversi club europei avevano già sondato la pista, ma senza avanzare alcuna offerta ufficiale. Tra le squadre interessate al calciatore ci sarebbero Milan e Juventus, alla ricerca di un attaccante per motivi differenti.

La soluzione Depay potrebbe rappresentare un’occasione ghiotta di mercato per i due club italiani. In particolar modo poiché, stando a quanto detto da Fabrizio Romano, gli avvocati del Barcellona e del giocatore sarebbero in trattativa per raggiungere un accordo che liberi il giocatore a zero.

Ma solo in caso di offerta da parte di un top club l’attaccante lascerà la Spagna.

Elio Granito