È arrivata la decisione sul rimborso per gli abbonati di DAZN!

La scorsa settimana il rapporto tra la Lega di Serie A e DAZN, official broadcaster che dallo scorso anno detiene la maggior parte dell’esclusive del massimo campionato, ha raggiunto uno dei picchi più bassi dal 2018, anno di quando per la prima volta l’emittente si affacciava a trasmettere un Lazio-Napoli alla prima giornata di campionato. Da allora, da quella torrida serata di agosto all’Olimpico, pochi alti e tanti, tantissimi bassi. A perderci soprattutto sono i tifosi, costretti a mille abbonamenti per seguire la propria squadra del cuore senza usufruire di un degno servizio.

Poco fa, l’Ansa ha comunicato una novità nel rapporto tra i tedeschi e i vertici del campionato italiano: “Saranno rimborsati in modo automatico, senza dover compilare moduli, tutti gli abbonati alle prese col problema di Dazn sabato e domenica scorsi: è questo, apprende l’ANSA, il lodo raggiunto dalla Sottosegretaria Valentina Vezzali con la piattaforma tv, il Ministero dello Sviluppo Economico, AgCom e la Lega Serie A per indennizzare i cittadini dopo i disservizi della prima giornata di campionato. L’indennizzo, che arriverà all’utente entro i prossimi 15 giorni, sarà pari al doppio di quanto previsto da AgCom e quindi al 50% del valore mensile dell’abbonamento: tra 10 e 20 euro, a seconda del canone mensile”.

VINCENZO BONIELLO