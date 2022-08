Il Chelsea valuta un’ultima super offerta per Leao: la strategia del Milan

Nella testa del Milan il match di sabato sera contro il Bologna, ma non solo. C’è anche un altro pensiero, infatti, ed è Rafael Leao.

L’attaccante esterno, autore l’anno scorso di una super stagione, continua ad essere seguito dal Chelsea. I blues starebbero pensando di fare follie per il portoghese e non è impossibile, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, che possano presentarsi dai rossoneri con un gruzzolo di 120 milioni.

Getty Images, Rafael Leao

La nuova proprietà americana è scatenatissima sul mercato e ha investito sul mercato, fino ad ora, oltre 210 milioni di euro e vuole continuare a regalare a Tuchel giocatori di valore.

I contatti finora sono stati solo con l’agente di Leao, ossia, Jorge Mendes È un affare ovviamente

complicatissimo, “sia perché il Milan non ha né esigenza né voglia di vendere un giocatore così

importante per lo scudetto, sia per la cifra enorme coinvolta: oltre al prezzo del cartellino, ci sono i 16,5 milioni che il giocatore deve allo Sporting Lisbona per la rescissione unilaterale del contratto e il 15% per la rivendita che finirebbe al Lilla. Un affare da 150 milioni complessivi, insomma. Una cifra monstre per tutti, ma non per il Chelsea”, scrive la rosea.

Dal canto suo, il Milan non vorrebbe privarsi del suo giocatore ed è deciso a rifiutare tutte le offerte

che non siano in tripla cifra e potrebbe capitolare solo difronte a una proposta vicina ai 150 milioni della clausola. Clausola che, per il 2022, è ovviamente scaduta.

Come già detto e come sottolinea il quotidiano milanese, il Chelsea non ha mai chiamato: solo Mendes si è fatto sentire, garantendo che un’offerta dai Blues sarebbe arrivata.

Leao, però, vuole rimanere in rossonero e se resterà, a settembre si aprirà la partita del rinnovo. A fine mese il Milan, a meno di sorprese, passerà a Gerry Cardinale e RedBird e sarà la nuova proprietà, a gestire una trattativa delicatissima.

Leao è legato al Milan fino a giugno 2024 e punta ovviamente a un aumento e il Milan farà di tutto, molto probabilmente, ad accontentarlo.