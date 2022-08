Attento Milan, il Chelsea torna alla carica per un big

Il Chelsea non molla Rafael Leao. Stando a quanto riportato dal Times, i Blues sarebbero tornati alla carica per cercare di convincere il portoghese a trasferirsi a Londra. La squadra di Tuchel infatti si è trovata orfana di Lukaku e Werner, tornati rispettivamente all’Inter e al Lipsia, e sta faticando non poco in questo inizio di stagione.

Leao Milan Chelsea

In campionato sono appena sei le reti realizzate in cinque partite, a discapito di ben otto subite: sintomo di una rosa da perfezionare. Se il reparto difensivo è stato rinforzato dal recente arrivo di Fofana dal Leicester per 87 milioni di euro, l’attacco ha bisogno di nuova linfa.

La prima scelta della società londinese è Neymar, ma i costi faraonici di un’eventuale operazione per portare il brasiliano in Inghilterra rendono impossibile la trattativa. Ecco allora che negli uffici di Stamford Bridge è tornato di moda il nome di Rafael Leao, con l’ex Lille che sembra essersi detto desideroso di trasferirsi in Premier League. Il Chelsea vuole provarci entro domani, ma l’operazione rimane molto complicata visti i tempi serrati.