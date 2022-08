Pioli sul futuro di Leao: “Voci di mercato? Deve continuare a farlo!”

Alla vigilia del match della seconda giornata di Serie A tra Milan e Bologna, Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni relative alla squadra, concedendo delle risposte su uno dei giocatori più rappresentativi dei rossoneri, Rafael Leao:

“Non ho altri pensieri se non quello di preparare la partita di domani. Leao deve pensare di continuare di migliorare e non sto allenando un giocatore pensando di doverlo perdere. Disturbato dalle voci di mercato? No, per come si sta allenando non vedo un ragazzo nervoso o preoccupato. Nella prima partita non era al top, con l’Atalanta ha fatto degli spunti notevoli, è giusto che Rafa pensi continuamente a migliorarsi perché ha un potenziale importante“.

Leao Pioli conferenza

Il tecnico emiliano ha poi lanciato una frecciata all’indirizzo degli arbitri:

“È normale che Leao venga raddoppiato. Deve essere bravo a gestire queste situazioni. Per i falli, c’era un fallo clamoroso, non da giallo, dove il VAR doveva intervenire“.

Nei primi anni a Milano, il talento di Leao sembrava non voler emergere. Sprazzi di grandi giocate ma poca continuità di rendimento, tutti aspetti che avevano fatto storcere il naso a non pochi sostenitori rossoneri. La scorsa annata, invece, ha portato gli scettici a ricredersi: l’esplosione del portoghese si è vista specialmente nella seconda parte del campionato, dove a suon di prestazioni, condite da gol e assist, il prodotto dello Sporting Lisbona ha condotto il Milan alla conquista dello scudetto.

Elio Granito