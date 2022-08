Milan, l’obiettivo di mercato si allontana: è vicino all’Ajax

Il Milan vede allontanare sempre di più un obiettivo di mercato. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano infatti, Hakim Ziyech è sempre più orientato verso un ritorno all’Ajax. Secondo il noto giornalista sportivo, Ajax e Chelsea hanno in programma nei prossimi giorni nuovi incontri per discutere del marocchino.

Dal canto suo il trequartista classe ’93 ha già avuto diversi colloqui con il suo vecchio club e ha mostrato chiaramente la volontà di tornare ad Amsterdam. L’Ajax lo considera una priorità, soprattutto nel caso in cui Antony dovesse lasciare l’Olanda per aggregarsi al Manchester United, pronto a presentare una nuova offerta per il talento brasiliano.

Ziyech è stato a lungo corteggiato dal Milan in questi mesi, con il Diavolo che voleva sfruttare la volontà del giocatore di lasciare Londra. Alla fine però la spesa superiore alle aspettative per De Ketelaere ha costretto Maldini e Massara a rimandare l’affondo decisivo, permettendo ai campioni d’Olanda di superare i rossoneri nella corsa al talento marocchino.