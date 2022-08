Sei qui: Home » News » Atalanta-Milan, Gasperini perde pezzi: due assenze pesanti per domenica

Il Milan si prepara alla trasferta di campionato di Bergamo. I rossoneri, reduci dal successo nel match d’esordio contro l’Udinese, sono attesi dall’Atalanta di Giampiero Gasperini. I bergamaschi hanno vinto sul campo della Sampdoria nel match inaugurale della loro Serie A e vogliono tornare al successo in casa a distanza di sei mesi dall’ultima volta (4-0 alla Sampdoria il 28 febbraio).

Milan Atalanta Assenti

I rossoneri dal canto loro sono desiderosi di iniziare col piede giusto il proprio cammino lontano da San Siro e di provare a bissare il successo della scorsa stagione al Gewiss Stadium firmato Calabria, Tonali e Leao. La squadra di Pioli poi avrà un vantaggio inatteso.

Come riportato da calciomercato.com infatti, la Dea non potrà contare su due dei suoi giocatori più importanti: Teun Koopmeiners e Ruslan Malinovskyi. L’olandese è alle prese con un problema fisico che molto probabilmente lo costringerà a dare forfait, mentre l’ucraino è al centro di insistenti voci di mercato e ai ferri corti con società e allenatore. Vero dunque che gli orobici rimangono una compagine più che temibile, ma Pioli ha due problemi in meno di cui preoccuparsi.