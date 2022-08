Milan, se anche un pareggio in casa dell’Atalanta sa di beffa, sei sulla strada giusta. Ora spazio ai nuovi arrivati

Quando anche un pareggio in casa dell’Atalanta alla seconda giornata sa quasi di beffa, significa che sei sulla buona strada. Nonostante ciò, quello che si è visto stasera a Bergamo non è stato un bel Milan. O almeno, non uno dei migliori.

Squadra poco brillante, reparto offensivo bloccato – a differenza di quanto visto una settimana fa contro l’Udinese – e un altro gol subito, che non è una tragedia, ma questa difesa avevano abituato a ben altro nell’ultima parte della scorsa stagione e dovrà ricompattarsi quanto prima.

Atalanta Milan

A rendere più complicate le cose è stata un’Atalanta molto più accorta ed attendista di quanto ci si potesse aspettare. La squadra di Gasperini, “tradendo” (si fa per dire) i princìpi di gioco che l’hanno caratterizzata in questi anni, ha preferito lasciare il pallino del gioco ai rossoneri, cercando di limitare le offensive di Leao, Rebic e compagnia. Peraltro con un discreto successo, almeno fino al colpo da biliardo di un Bennacer sempre più leader di questo Milan.

Stavolta neanche le sostituzioni – tutte giuste – sono riuscite a ribaltare la partita. Intanto si intravedono i primi sprazzi di De Ketelaere e delle sue grandi qualità. L’impressione è che il belga, applaudito anche da Pioli nel post partita, necessiti solo della giusta continuità per iniziare ad incidere.

Vanno poi sottolineate le continue difficoltà dei rossoneri da calcio d’angolo, situazione di gioco in cui ormai da mesi non riescono a trovare la via del gol. Anche contro l’Atalanta la squadra di Pioli ha battuto 6 corner, senza però mai incidere. Urge trovare al più presto una soluzione, perché i giocatori fisici non mancano e il Milan deve poter contare anche su questo fondamentale.

Atalanta Milan

Adesso i rossoneri si preparano ad affrontare il primo tour de force di questa stagione così anomala, con tre partite da giocare in appena sette giorni: si inizia sabato prossimo a San Siro contro il Bologna, passando per la trasferta di Sassuolo nel turno infrasettimanale (martedì alle 18.30) per poi concludere, ancora a San Siro, con il derby della Madonnina di sabato 3 settembre.

Sarà la prima vera occasione per Pioli per dare maggiore spazio ai nuovi arrivati, che si sono visti solo per pochi spezzoni nelle prime due partite. Tra tutti, solo Adli è ancora in attesa di fare il suo debutto in Serie A dopo l’ottimo precampionato disputato. Sarà anche interessante capire dove verrà impiegato, vista la folta concorrenza sulla trequarti. E se alla fine fosse lui quel mediano che il Milan cerca?