Milan-Fair Play Finanziario, in arrivo la sanzione: la cifra da pagare

Arrivano aggiornamenti sulla situazione del Milan. Come anticipato nei giorni scorsi dalla stessa UEFA infatti, i rossoneri sono tra i club italiani che non hanno rispettato i parametri del Financial Fair Play e che per questo dovrebbero ricevere una multa dal principale organo europeo.

Stando a quanto riportato da Repubblica, l’ammontare della sanzione dovrebbe aggirarsi sui 2 milioni di euro per i risultati legati all’ultimo triennio. Oltre al Diavolo anche la Juventus dovrebbe ricevere una multa (3 milioni di euro circa), mentre Inter e Roma rischiano ripercussioni più pesanti.

I due club infatti, oltre alla classica un’ammenda da pagare, dovranno obbligatoriamente chiudere la prossima sessione di mercato in attivo, pena il blocco dei trasferimenti in entrata per una o più finestre. Per questo motivo le due società stanno finalizzando già in questo mercato estivo solo operazioni a basso costo, come ingaggi a parametro zero o prestiti onerosi.

Il Milan può quindi tirare un sospiro di sollievo e continuare la sua campagna acquisti, senza però perdere di vista il quadro economico.