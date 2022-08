Sei qui: Home » News » Milan, non solo Renato Sanches: nuovo nome per il centrocampo

Il Milan continua a monitorare diversi nomi per il centrocampo. L’addio di Franck Kessié, direzione Barcellona a parametro zero, ha lasciato libero uno slot importante e Paolo Maldini, insieme a Ricky Massara, cerca la pedina giusta.

Il nuovo nome per il centrocampo del Milan, secondo Tuttosport, sarebbe Pape Matar Sarr del Tottenham.

Centrocampista senegalese classe 2002, l’anno scorso in prestito al Metz con cui ha concluso la stagione con 1 gol e 3 assist in 33 presenze. Inoltre, è già nel giro della nazionale del Senegal con cui ha debuttato il 26 marzo del 2021 e fino ad ora ha collezionato già 8 presenze e ha vinto la scorsa edizione della Coppa d’Africa. Non male per un ragazzo della sua età.

Pape Sarr Metz

In pole, però, rimane Renato Sanches, prima scelta in assoluto di Paolo Maldini. Sullo sfondo, invece, Carney Chukwuemeka dell’Aston Villa che costa tra i 15 e i 20 milioni.

Raffreddate parecchio le piste che portavano a Davide Frattesi e Douglas Luiz, per il momento ai margini dei radar del Milan, da non escludere un blitz improvviso.

Vittorio Assenza