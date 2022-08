Calciomercato Milan, qual è la strategia di Maldini per prendere Tanganga

Manca poco alla chiusura della sessione estiva di calciomercato.

Il Milan, come tante altre big del campionato, è al lavoro per completare la rosa con almeno altri due innesti da regalare a Stefano Pioli.

Le priorità del management rossonero sono due: un difensore centrale e un centrocampista. Uno dei profili che stuzzica Maldini per la difesa è Japhet Tanganga.

Foto: Getty Calciomercato Milan Tanganga Maldini Tottenham

Il difensore classe ’99 è in uscita dal Tottenham, a tal proposito il Milan sta pianificando la strategia per chiudere l’operazione.

Un aggiornamento sulla trattativa, arriva direttamente dal giornalista di Sky Sport, Alessandro Sugoni.

AGGIORNAMENTO TANGANGA MILAN

“Per la difesa del Milan l’obiettivo è Tanganga. La strategia rossonera è chiara: cercare l’accordo totale con il giocatore, salvo poi bussare alla porta del Tottenham per ottenere la formula del prestito con diritto di riscatto, che il Milan vorrebbe e che fin qui è sempre stata rifiutata. Il Tottenham vorrebbe mettere l’obbligo”.

Si prospetta una settimana calda in chiave mercato per i rossoneri, che sperano di trovare una sistemazione per Bakayoko che non rientra nel progetto tecnico di Pioli.