Kalulu a Dazn: “Lavoro tanto per raggiungere un obiettivo”

Tutto pronto per l’esordio del Milan in campionato.

I rossoneri avranno il compito di difendere il titolo di Campioni d’Italia e inizieranno oggi nella gara casalinga contro l’Udinese.

C’è tanta curiosità tra i tifosi sull’impatto che avranno i nuovi acquisti, soprattutto la stellina belga Charles De Ketelaere.

Nel prepartita, ai microfoni di Dazn ha parlato Pierre Kalulu, uno dei giocatori rivelazione della scorsa stagione, che non ha fatto rimpiangere l’assenza di Kjaer, giocando in coppia con Tomori.

LE DICHIARAZIONI

“Io lavoro tanto per giocare bene, la strada è ancora lunga, ma io voglio sempre migliorare”.

Dopo il rinnovo per Tomori, è pronto anche quello di Pierre Kalulu.

Nel frattempo, è atteso anche Stefano Pioli ai microfoni di Dazn, che è stato acclamato dai tifosi al suo ingresso in campo, al ritmo di “Pioli is on fire”, cantata da tutto San Siro.

Entusiasmo alle stelle per i tifosi rossoneri. A bordocampo, presente anche Zlatan Ibrahimovic per caricare la squadra, vicino a Maldini e Massara.