Calciomercato Milan, svolta nella trattativa per Onana: accadrà domani

Come preannunciato nelle ultime ore, secondo Gianluca Di Marzio, il Bordeaux non sembra intenzionato a lasciar partire Jean Onana in prestito. Ragion per cui, il Milan, che è fortemente interessato al giocatore, dovrà decidere nella giornata di domani se presentare o meno un’offerta per strapparlo al club francese a titolo definitivo.

Onana Milan calciomercato

I rossoneri dovranno avvicinarsi alle richieste della società francese che pretende una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro per il classe 2000. A breve è prevista la decisione del club di Milanello che, altrimenti, virerà su altri profili. Tra le alternative scrutate da Maldini e Massara figura il nome di Raphael Onyedika. Il centrocampista del Midtjylland, classe 2001, però sembra ancor più distante del camerunense in orbita Milan.

Prosegue, dunque, con molta coerenza il progetto del Diavolo che continua la ricerca di giovani talenti da integrare ad un contesto affiatato come quello della squadra di Stefano Pioli. Il lavoro, iniziato nel 2018 da Paolo Malidini, quest’oggi ha condotto la società lombarda in testa al nostro campionato, riportando il tricolore che mancava sul petto da 11 anni.

Elio Granito