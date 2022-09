“Altro che Theo o Leao, qual è il vero punto forte del Milan!”, inaspettata rivelazione

Ha poco tempo per riposare il Milan dopo la vittoria in Champions League contro la Dinamo Zagabria.

Sono infatti solo 3 i giorni che separano i rossoneri dalla super sfida di San Siro di domenica contro il Napoli, che, come sostenuto anche dal difensore Simon Kjaer, non sarà determinante, ma servirà a dare un primo giudizio sulla stagione della squadra.

LE PAROLE

Del big match tra Milan e Napoli ha parlato anche, in esclusiva ai microfoni della redazione di Rompipallone, il match analyst Massimo Carcarino, già collaboratore di alcuni volti del calcio italiano come De Zerbi e Dionisi.

ROSSONERI VS AZZURRI – “Mi aspetto una bellissima partita, sono due squadre che sanno cosa fare. Hanno un’idea di gioco, quella famosa identità di cui sopra, ben definita. Sono abbastanza convinto che al posto del portoghese, Pioli decida di schierare Krunic. Alle spalle di Giroud credo giocheranno lui, De Ketelaere e Messias. Senza Leao il Milan perde una buona componente di imprevedibilità, quindi penso che Pioli decisa di giocarsela in un modo differente“.

PUNTI DI FORZA DEL MILAN – “Troppo facile oggi rispondere Tonali, Theo o Leao. Sono calciatori di un’altra categoria e lo vedono tutti. Per me il vero segreto del Milan sta nella coppia difensiva Tomori-Kalulu. Entrambi hanno fisico e corsa, fortissimi. Con quei due puoi permetterti di sganciare sempre un calciatore in più in zona offensiva, proprio perché sul lungo sono in grado di recuperarti. Se il Milan sta ottenendo questi straordinari risultati è soprattutto grazie ai propri difensori centrali. Tomori lo conoscevamo, lo seguivo già da qualche anno. Kalulu devo ammettere è stata una scoperta di Pioli: nelle giovanili del Lione faceva il terzino, invece lui l’ha trasformato in un grandissimo centrale“.

Gabriella Ricci