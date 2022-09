Designato l’arbitro di Empoli-Milan: due precedenti con i rossoneri!

Sono state diramate le designazioni arbitrali per l’ottava giornata di Serie A.

La notizia più rilevante è sicuramente la prima storica designazione di un arbitro donna per una partita del massimo campionato italiano.

La 32enne Maria Sole Ferrieri Caputi, della sezione di Livorno, dirigerà Sassuolo-Salernitana, sfida che andrà in scena alle 15 di domenica.

Il Milan di Stefano Pioli affronterà sabato sera l’Empoli, fuori casa, in una gara che, considerando anche le assenze dei rossoneri, sarà tutt’altro che una passeggiata.

Aureliano Empoli Milan

L’arbitro selezionato per Empoli-Milan è Gianluca Aureliano, della sezione di Bologna. Il quarantunenne vanta solo due precedenti con il Milan, entrambi nella passata stagione, uno in Serie A per Milan-Bologna, l’altro in Coppa Italia per Milan-Genoa.

In entrambe le partite a spuntarla è stato il Milan di Pioli.

I guardalinee selezionati saranno Rossi L. e Di Gioia, il quarto uomo Maresca, mentre VAR e AVAR saranno rispettivamente Guida e Di Martino.

Il big match di giornata, tra Inter e Roma, è stato invece affidato all’arbitro Massa.