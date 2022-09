Novità di calciomercato dal Real Madrid: doppio danno al Milan?

La pausa per le Nazionali è da sempre un periodo utilizzato dalle società per fare un primo punto sulle scelte di calciomercato effettuate in estate e per programmare il futuro. In questo senso, il Milan potrebbe “subire” alcune decisioni in arrivo da Madrid, sponda Real.

Infatti, secondo quanto riportano i media spagnoli, Marco Asensio sarebbe sempre più lontano dai Blancos. Il talento delle merengues è stato a lungo seguito in passato proprio dal Milan e dall’Arsenal, ma a sorpresa potrebbe accordarsi per approdare al Barcellona a parametro zero il prossimo anno, visto il contratto in scadenza.

FOTO: Getty – Brahim Diaz

Stando a quanto riportato da Defensa Central, i madrileni avrebbero intenzione di sostituirlo riportando a casa Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo è in prestito al Milan, ma Maldini può decidere di acquistarlo spendendo 22 milioni di euro per il riscatto. Il Real Madrid potrebbe però controriscattarlo per 27 milioni. Qualora questo scenario dovesse avversarsi, per il Milan potrebbe così realizzarsi un doppio danno: perdere Brahim Diaz e anche Asensio, uno dei potenziali sostituti per il futuro.