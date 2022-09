Maignan-Juventus, clamorosa rivelazione di Buffon!

Mike Maignan è uno dei punti di forzi del Milan. Il suo arrivo per prendere il posto di Donnarumma, passato al PSG a parametro zero, era avvolto dallo scetticismo, ma a suon di prestazioni e super parate ha saputo conquistare tutti i tifosi rossoneri e non solo.

Il suo rendimento è stato altissimo e decisivo per la conquista dello scudetto. Anche in Serie A ne hanno riconosciuto il valore, votandolo come miglior portiere della scorsa stagione. Attualmente Maignan è infatti considerato il portiere più forte dell’intera Serie A.

FOTO: Getty – Buffon

Il suo valore era sconosciuto ai più. A credere in lui sono stati soprattutto Maldini e Massara, che l’hanno acquistato a cifre abbordabili per il calcio odierno (15 milioni di euro, ndr). Eppure, chi ne aveva fin da subito apprezzato le qualità è Gigi Buffon. Il portiere ex Juventus, ospite al Festival dello Sport a Trento, ha rivelato alcuni retroscena riguardanti proprio l’estremo difensore rossonero. Ecco quanto evidenziato:

“Maignan? Quando tornai da Parigi alla Juve mi chiesero dei portieri. Dissi di Maignan del Lille, che però nessuno considerava. Mi chiedevo perché. Quando il Milan lo prese mandai un messaggio a Maldini, dicendo che in pochi credevano in lui ma che avevano preso un top”.