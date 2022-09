Sei qui: Home » News » Calabria non convocato, il giornalista sicuro: “C’è una differenza tra Pioli e Mancini”

Ai microfoni di Sky Sport 24 è intervenuto l’opinionista Stefano De Grandis per parlare della scelta del commissario tecnico della Nazionale Italiana di non convocare Davide Calabria ancora una volta per le gare amichevoli contro Inghilterra e Ungheria. Le sue parole:

“La prima cosa che mi viene in mente è che Calabria non gli piaccia molto, va sempre dietro tutti. Con Calabria titolare nel Milan in Nazionale giocava Florenzi, che è la riserva di Calabria. Evidentemente c’è una divergenza di vedute fra Mancini e Pioli”.

Mancini

Allo stesso allenatore del Milan, Pioli, oggi è stata posta una domanda riguardante questa decisione alla quale non ha voluto rispondere dilungandosi molto ma semplicemente dicendo: “Calabria non convocato in Nazionale? Sono contentissimo di allenare Davide: è affidabile e intelligente, posso dire solo questo”.

Dei rossoneri è presente invece per la prima volta Tommaso Pobega dopo il buon inizio di stagione con il Diavolo e la rete trovata in Champions League contro la Dinamo Zagabria lo scorso mercoledì.