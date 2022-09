Calciomercato, il Barcellona piomba sull’obiettivo del Milan

Nonostante la sessione estiva sia terminata ormai quasi tre settimane fa, il calciomercato – si sa – non dorme mai.

Uno degli obiettivi del mercato estivo del Milan è stato senza dubbio Marco Asensio. Il centrocampista spagnolo, in scadenza con il Real Madrid il prossimo 30 giugno, era finito nel mirino di Maldini e Massara prima dell’arrivo di De Ketelaere.

Asensio Milan Barcellona

Il classe ’96 aveva poi deciso di rimanere a Madrid fino al termine del suo contratto, nonostante l’interesse di tanti club esteri e il poco spazio trovato nelle ultime stagioni. Nonostante questo, però, potrebbe rappresentare un’ottima occasione a parametro zero in vista della prossima estate, dato che non rinnoverà con i Blancos.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, nelle ultime settimane Asensio sarebbe finito anche nel mirino del Barcellona di Xavi, che lo reputerebbe un rinforzo perfetto sia per qualità tecniche sia per età. Nonostante abbia solo 26 anni, infatti, lo spagnolo può già vantare nel suo palmarès 3 campionati, 3 supercoppe spagnole, 3 Champions League, 3 supercoppe europee e 3 Mondiali per club.