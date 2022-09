Calciomercato Milan, pronte due cessioni a gennaio: il piano

Agli ultimi posti nelle gerarchie di Pioli, Matteo Gabbia e Marko Lazovic sono pronti a salutare il Milan nella prossima finestra di mercato, a gennaio.

Secondo calciomercato.com, si tratterebbe solo di operazioni in prestito secco, con i giocatori che farebbero ritorno a Milanello a giugno.

Per il difensore azzurro resta alla porta la Sampdoria, che già nella scorsa estate era stata vicinissima a chiudere la trattativa. In stagione al momento ha collezionato solo 7 minuti, troppo pochi per un ragazzo che ha tanta voglia di mettersi in mostra.

Gabbia Milan

Per Lazetic invece il discorso è diverso. Il giovane talento serbo sta facendo molto bene con la squadra primavera, ma al momento non gli sono state concesse chance in prima squadra.

Per queste ragioni la dirigenza sta ragionando sul suo futuro. L’interesse dei club non manca e l’opportunità di confrontarsi con un livello più alto sarebbe cruciale per il suo processo di crescita.

Va convinto però il calciatore, che già la scorsa estate aveva declinato numerose offerte pur di restare in rossonero.