Calciomercato Milan, svolta sul futuro di Leao, il portoghese ha deciso: succederà a gennaio

Quello di Rafael Leao è stato, senza dubbio, uno dei nomi più chiacchierati nelle fasi finali della sessione estiva di calciomercato che si è appena conclusa.

Il portoghese, che ha trascinato i rossoneri alla conquista dello Scudetto nella scorsa stagione, infatti, è finito nel mirino di Manchester City e, soprattutto, del Chelsea. I londinesi hanno provato a convincere la dirigenza del Diavolo tramite un’offerta informale negli ultimi giorni di agosto, come dichiarato apertamente anche dallo stesso Paolo Maldini nel pre partita di Milan-Dinamo Zagabria.

Secondo quanto riportato dal Daily Express, però, la talentuosa ala rossonera avrebbe preso una decisione definitiva sul suo futuro.

Come riferito dal quotidiano britannico, infatti, l’ex Lille avrebbe deciso di prolungare il suo contratto con il Milan per tanti anni, spegnendo, dunque, i sogni dei tifosi inglesi.

Leao in questa stagione è subito partito alla grande, grazie ai 6 assist e 3 gol messi a referto in 8 presenze tra Serie A e Champions League, ed è convinto più che mai a guidare l’attacco rossonero ancora per tanti anni.