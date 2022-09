Dal Barcellona al Milan, Maldini studia il colpo di mercato per gennaio!

Mancano ancora diversi mesi all’apertura della sessione invernale di mercato.

Tuttavia, “il mercato non dorme mai” e le società di calcio, tra cui il Milan, iniziano a progettare i prossimi colpi in entrata.

I rossoneri sono alla ricerca di un esterno d’attacco forte, il nome in cima alla lista di Maldini e Massara resta quello di Marco Asensio, ma non è l’unico sul taccuino dei dirigenti rossoneri.

Foto: Getty Ferran Torres Barcellona Milan Maldini Calciomercato

Secondo quanto riferito dal quotidiano catalano El Nacional, il futuro di Ferran Torres potrebbe essere lontano dal Barcellona.

Il motivo sarebbe legato allo scarso feeling con Robert Lewandowski, tanto da spingere l’ex Manchester City a chiedere al club blaugrana la cessione già nel mese di gennaio.

Tra i club interessati all’attaccante classe 2000, ci sarebbe anche il Milan, con Maldini che starebbe studiando un piano per mettere assegno un colpo importante da regalare a Stefano Pioli.

Lavori in corso in casa rossonera, in ottica mercato, in vista del mese di gennaio.