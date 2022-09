Cassano spiazza tutti: “È successo contro il Salisburgo”

Intervenuto, come di consueto, in diretta su Twitch alla Bobo Tv, Antonio Cassano ha analizzato il match pareggiato per 1-1 dal Milan in Champions League in casa del Salisburgo, soffermandosi in particolar modo sulla prestazione di Charles De Ketelaere. Queste le parole dell’ex fantasista italiano:

“Il Milan non ha fatto bene, soprattutto nell’idea di gioco. Contro il Salisburgo ha fatto grande fatica e non mi è piaciuto. Però sono cose che possono capitare, sono riusciti a portare a casa il punto, che è comunque una cosa importante importante. Tra l’altro alla fine poteva anche vincere in occasione del palo colpito da Leao.

Cassano, Salisburgo-Milan, De Ketelaere

De Ketelaere? È giovane ed è arrivato in una squadra molto più importante del Club Brugge. Bisogna dargli tempo perché è veramente forte. Anche i suoi compagni devono imparare a conoscerlo. Può dare grandi soddisfazioni. È un giocatore capace di fare giocate che da sole valgono il prezzo del biglietto, è un giocatore vero. Qualcuno si sta divertendo a dubitare di lui, ma è un ragazzo fortissimo che farà divertire la gente”.