Dessers sicuro su De Ketelaere: le parole a sorpresa sul nuovo gioiello del Milan

È stato l’acquisto più agognato nella scorsa sessione estiva di calciomercato, ma fin qui la lunga attesa di Charles De Ketelaere è stata ripagata dalle sue convincenti prestazioni con la squadra.

Già risolutivo nelle prime apparizioni in maglia rossonera, il centrocampista si sta guadagnando la piena stima dei tifosi, che non possono che dare ragione alla società sulla scelta fatta in estate.

“Non credo abbia bisogno di particolari incoraggiamenti, è molto fiducioso. Che Charles abbia un grande talento e un potenziale importante non ci sono dubbi” aveva detto Pioli in occasione del match in cui l’ex Club Brugges ha esordito da titolare a San Siro, dove si è anche meritato l’applauso dello stadio alla sua uscita.

De Ketelaere Milan Serie A

IL COMMENTO

Sul neo acquisto del Milan, tra gli altri argomenti, si è espresso anche l’attaccante della Cremonese Cyriel Dessers, che ha rilasciato un’intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport.

Queste le sue parole: “Ho affrontato molti dei giocatori arrivati al Milan e all’Inter. De Ketelaere ha già fatto intravedere le sue qualità, lo stesso Vranckx ha tante potenzialità, su Lukaku cosa si può dire di più? È bello trovare facce amiche, ma ancora di più batterli come avversari“.

Gabriella Ricci