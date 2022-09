Due mesi per l’addio, Milan interessato: pazzesca idea del Barcellona

Ancora 2 giorni e poi sarà di nuovo campionato.

La sosta per le nazionali, infatti, farà spazio alla Serie A, che ripartirà nella giornata di sabato con il match delle 15:00 tra Napoli e Torino.

Il Milan, invece, sarà ospite dell’Empoli in serata, dopo la sconfitta subita contro il Napoli nell’ultimo turno prima della sosta.

IL MERCATO

Nonostante la sessione estiva si sia chiusa da qualche settimana, il mercato continua a far parlare di sé.

I riflettori, infatti, sono ora puntati sulle mosse che i vari club faranno nel calciomercato di riparazione di gennaio.

Ansu Fati Barcellona Camp Nou

Tra i nomi accostati ai rossoneri negli ultimi giorni c’è quello di Ansu Fati, attaccante del Barcellona e della nazionale spagnola.

TRA CONFERMA E ADDIO

Gli infortuni ripetuti hanno messo a dura prova la permanenza in Spagna del diciannovenne, che nei prossimi due mesi dovrà dimostrare di meritare pienamente la maglia blaugrana.

Nel caso in cui le sue prestazioni non dovessero convincere il club, l’addio diventerebbe quindi una conseguenza inevitabile, e Ansu Fati finirebbe dritto nel mirino di diverse società, tra cui il Milan che, come riporta calciomercato.it, potrebbe pensare di piazzarlo come sostituto di Leao in caso di cessione.

Gabriella Ricci