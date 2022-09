Sei qui: Home » Copertina » Empoli-Milan, diversi gli infortuni per Pioli: chi recupera e chi no

Continuano ad arrivare notizie dai ritiri della nazionali impegnate in questa sosta nelle partite di Nations League. Notizie mai positive arrivano però direzione Milano rossonera. Diversi calciatori, preziosissimi per la scacchiera di Stefano Pioli, hanno dovuto dare forfait dal ritiro della propria rappresentativa.

Notizia di ieri l’infortunio al polpaccio per Mike Maignan che, sicuramente lo terrà fuori per Empoli, Juventus e Chelsea, sperando in un ritorno più che flash.

A coverciano è stato invece il turno di Sandro Tonali a cogliere l’attenzione di Pioli. Pare si tratterebbe questo di un ritorno precauzionale, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista non si è mai allenato in maglia azzurra per smaltire un affaticamento e sperando di riuscire a stringere i denti per il match contro i toscani.

Dalla Danimarca anche Simone Kjaer che, a quanto pare, ha accusato un problema alla caviglia che, dovrebbe essere classificato come solo un colpo subito e nulla di più. Il centrale aspetta che il dolore diminuisca ma, al momento, anche se indisponibile non lascia il ritiro,

Da Milanello corre veloce invece Ante Rebic, il dolore alla schiena sembra acqua passata e l’attaccante si allena individualmente durante la pausa. L’obbiettivo del croato è riprendere la forma fisica il prima possibile e offrire un alternativa ad Olivier Giroud.