Verso Empoli-Milan, esordio dal primo minuto sulla sinistra!

La sosta delle nazionali, come spesso accade, ci ha consegnato molti infortuni di molti protagonisti del campionato.

Il Milan, purtroppo, è la squadra ad averci rimesso di più con molti giocatori acciaccati e altri veri e propri infortunati, le notizie peggiori sono arrivate dal ritiro della Francia che sia Theo Hernandez sia Mike Maignan hanno abbandonato anzitempo causa infortuni.

Se per il sostituto di Mike non c’erano tanti dubbi, il dilemma principale era attorno a colui che prenderà il posto di Theo ma anche qui alla fine non sembrano esserci grandi dubbi, visto che il Corriere dello Sport ha rivelato che Stefano Pioli si affiderà a Sergino Dest per sostituire il numero 19 nel match di Empoli.

Dest Milan Empoli

Il giovane americano è dunque chiamato a riscattarsi dopo un ingresso non proprio esaltante nel big match di domenica scorsa contro il Napoli.

Sicuramente il talento classe 2000 avrà tutta la piena fiducia di Stefano Pioli e del suo staff.

Andrea Mariotti