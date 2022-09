Empoli-Milan senza Theo Hernadez, Pioli studia le mosse: tre possibili opzioni

Si avvicina la sfida del Castellani contro l’Empoli per il Milan e mister Stefano Pioli è alle prese con qualche defezione nella formazione titolare.

Infatti, pesano le assenze di Maignan e Theo Hernadez e se sostituire il portiere la scelta è piuttosto facile, giocherà molto probabilmente Tatarusanu che è il secondo portiere, trovare un sostituto al terzino e più difficile.

Getty Images, Theo Hernandez

L’esterno francese punta al rientro per Milan-Juventus di sabato 8 ottobre, quindi, per una volta non serve accelerare, ma serve avere prudenza per evitare ricadute successive.

Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, dunque, Pioli starebbe studiando le varie mosse per sopperire al meglio all’assenza di Theo.

Secondo la rosea, ci sarebbero tre diverse opzioni. La prima sarebbe quella di far partire dall’inizio uno tra Fodé Ballo-Touré o Sergiño Dest. Con il primo titolare, Calabria resterebbe a destra, essendo Touré un terzino sinistro di ruolo, nel caso in cui, invece, scendesse in campo il secondo, allora Calabria traslocherebbe a sinistra.

Terza ed ultima opzione di Pioli, per rimpiazzare Theo, la difesa a tre con la contemporanea presenza in campo di Fikayo Tomori, Simon Kjær e Pierre Kalulu.