Gol di Leao nel derby: avete visto a chi ha dedicato la rete del pareggio?

Derby infuocato tra Milan e Inter a San Siro, tantissimi scontri, agonismo alle stelle e ben due gol nei primi 30 minuti.

Al vantaggio di Brozovic ha risposto Leao, facendosi trovare prontissimo sul pallone servito da Tonali. Piattone che spiazza Handanovic ed è 1-1.

Il primo pensiero dell’esterno portoghese è stato quello di omaggiare il suo compagno di squadra, Florenzi, infortunatosi gravemente dopo la sfida contro il Sassuolo a Reggia Emilia.

Leao ha infatti preso una maglia del terzino della Nazionale e l’ha alzata durante l’esultanza.

Il Milan deve ancora comunicare tempi più o meno certi per il rientro di Florenzi, nel mentre la società ha deciso di tutelarsi acquistando il promettente terzino del Barcellona, Sergino Dest.

L’americano è arrivato a Milano in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

Nel mentre i compagni stanno facendo il possibile per superare l’Inter, in modo da portare a casa tre punti importantissimi per rispondere alle critiche ricevute dopo Reggio Emilia, e per dedicare il successo a Florenzi.