Grealish pagato 117 milioni, arriva il paragone: quanto vale Leao!

Protagonista indiscusso della passata stagione, terminata poi con il successo del Milan sull’Inter nel lungo testa a testa per lo scudetto, Rafael Leao è diventato indubbiamente un punto di riferimento per la squadra.

Quella di ieri sera, infatti, è stata un’altra prestazione ottima del portoghese, che grazie ad una doppietta ha permesso ai rossoneri di pareggiare e, nel secondo tempo, di aumentare il distacco sui nerazzurri con il gol del momentaneo 3-1.

Ora pronto a sedersi al tavolo delle trattative per imbastire un’operazione di rinnovo con la società, l’attaccante ha fatto parlare molto di sé nella sessione estiva di mercato, perché forte era l’interesse di alcuni club su di lui, come quello del Chelsea.

Le richieste di Leao in merito sono di natura economica, perché il vuole che la squadra ritocchi il suo ingaggio, come giusta ricompensa per le prestazioni in campo.

IL COMMENTO

Proprio sul portoghese si è espresso il radiocronista Francesco Repice nel post partita di Milan-Inter, spendendo parole al miele per lui: “Ho definito il gol di Leao un ruggito che viene dall’Atlantico. È un giocatore pazzesco, meraviglioso. Se Grealish vale 117 milioni, Leao nevale quasi 400!“.

Gabriella Ricci