I dati parlano chiaro: Tonali come l’ex campione del Milan

Sandro Tonali metterà a segno la sua ottava presenza in campionato nella gara contro l’Empoli. Un calciatore importante, forse delle volte cui prestazioni passate sotto traccia.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Tonali è il calciatore che corre di più nel Milan targato Pioli. La fonte riporta il dato: il centrocampista ex Brescia, in media, corre una maggior distanza di chiunque altro tra i rossoneri, con 10,8 chilometri per gara.

Tonali, quindi, corre più di Bennancer, Calabria ma anche di Theo Hernandez: supera anche dei terzini molto mobili, che sguisciano da una parte all’altra del campo. Nonostante le lunghe distanze Tonali non si deconcentra e, anzi, mantiene la lucidità giusta per servire i compagni: media di 29,3 passaggi a partita, 10 in più di altri calciatori nel suo ruolo.

Tonali Milan Gattuso

Le statistiche hanno permesso di azzardare il paragone: la fonte, per tenacia e “cattiveria” agonistica in campo, avvicina Tonali all’ex campione del Milan, Gennaro Gattuso.

Arrivato dal Brescia nel 2020, il centrocampista originario di Lodi è stato prelevato dal Milan con la formula del prestito oneroso a 10 milioni più il riscatto a circa 7 milioni. Dopo un iniziale periodo di smarrimento, Tonali è maturato e non ha più abbandonato il campo con Pioli.

Edoardo Crico