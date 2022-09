Ibrahimovic, continua il recupero: la data del ritorno

Zlatan Ibrahimovic viene paragonato da Tuttosport a Rocky Balboa nei sui allenamenti per affrontare Ivan Drago.

Infatti il giocatore svedese in questo momento sta vivendo in un rifugio che ha raggiunto in elicottero.

Ibrahimovic sta recuperando dopo l’operazione al crociato del ginocchio sinistro.

A ottobre inizierà il quinto mese di lavoro con la speranza di tornare a lavorare sul campo da calcio a dicembre, considerando anche la pausa per il Mondiale, per poi tornare ad allenarsi con la squadra a gennaio 2023.

Molte voci considerano il 18 gennaio la data che Ibrahimovic ha segnato in rosso, infatti si giocherà il derby di Milano ma in Supercoppa Italiana a Riyad.

Ibrahimovic continua il recupero

Il 2011 fu l’ultimo anno in cui questa partita venne giocata tra le due squadre di Milano e proprio Ibrahimovic aveva segnato il gol del pareggio dopo il vantaggio di Sneijder.

Infine la rimonta venne completata da Kevin-Prince Boateng.

Il recupero dell’attaccante in Svezia viene seguito dal suo preparatore atletico Giorgio Gasparini che manda resoconti accurati della riabilitazione al Milan quotidianamente.

Sia il Milan che il suo preparatore non vogliono forzare il ritorno in campo, invece Ibrahimovic vorrebbe accelerare.

Giacomo Pio Impastato